Mattarella sotto-choc per Crosetto: "Pensavo che...", la frase rubata

Guido Crosetto nominato ministro della Difesa. Il giorno dell'ufficializzazione della lista del centrodestra i più non sono stati presi alla sprovvista. Molti avrebbero scommesso sulla presenza del co-fondatore di Fratelli d'Italia. Anche se lui fino all'ultimo ha negato. E proprio su questo scherza il vignettista Osho, che sulle colonne del Tempo immagina la battuta di Sergio Mattarella nel giorno del giuramento.

Qui si vede il capo dello Stato dire all'imprenditore: "All'inizio pensavo fossi n'corazziere fuori servizio". Infatti, solo qualche settimana prima del voto, il neo ministro si pronunciava così: "Non ho alcuna intenzione di fare il ministro della Difesa. Come quando ho detto che non mi sarei candidato e nessuno ci credeva, sto dicendo da mesi che non ne ho alcuna di intenzione. Faccio campagna elettorale e poi torno a lavorare".

Quanto basta a scatenare l'ilarità social. Tanti gli utenti che di fronte alle parole di Crosetto ministro, hanno fatto notare le sue uscite passate. Ora invece il titolare della Difesa è prontissimo: "Voglio ringraziare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia che hanno riposto in me, ritenendomi degno di servire la Nazione al Ministero della Difesa. Lo farò con la serietà istituzionale che il momento richiede".