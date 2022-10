Giletti sbotta con la sinistra: "Siamo a balle in aria e voi..."

24 ottobre 2022 a

Si stava discutendo della richiesta di Giorgia Meloni di essere chiamata "il" e non "la" presidente del Consiglio quando Massimo Giletti, conduttore di Non è l'Arena su La7, è sbottato in diretta tv di fronte ai suoi ospiti, Luca Telese, Vittorio Sgarbi e Myrta Merlino: "Scusate ma noi abbiamo un Paese che va a balle in aria e perdiamo tempo su il Presidente e la Presidente...". Un'uscita che ha scatenato un sincero applauso piuttosto forte da parte del pubblico presente in studio.

Giletti, poi, ha continuato: "Abbiamo i salari più bassi d'Europa, le bollette probabilmente più care d'Europa e io vado a perdere ore per capire se si chiama il presidente o la presidente...". Per il giornalista e conduttore, insomma, non bisognerebbe perdersi dietro a questi argomenti quando le urgenze da affrontare in Italia si fanno sempre più gravi.

A parlare dell'argomento questa mattina è stata anche la Merlino a L'Aria che tira: "'Il' presidente, 'la' presidente, chissenefrega degli articoli, in una fase così difficile per il nostro Paese lasciamo da parte il fumo e concentriamoci sull'arrosto, sperando sempre che ne sia rimasto ancora un po'". Lavoro da fare ce n'è e anche in tempi brevi. Lo ha detto la stessa Meloni dopo essersi insediata.