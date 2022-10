L'aria che tira, Mannheimer in studio si presenta così: sconcerto totale

24 ottobre 2022 a

Attimi di televisioni molto peculiari, quelli che si sono vissuti in studio a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, la puntata è quella di oggi, lunedì 24 ottobre. Già, perché tra gli ospiti eccezionalmente in studio c'è Renato Mannheimer, il vulcanico sondaggista, il quale è una presenza abituale della trasmissione, ma sempre e soltanto in collegamento.

Non a caso, la Merlino lo accoglie con queste parole: "Buongiorno a Renato Mannheimer, grazie di essere in studio con noi, non capita quasi mai". "Grazie a voi per l'invito", replica lui. "Mi ha anche portato la sua grappetta. Questa è una garanzia certa di esattezza delle previsioni di Mannheimer", rivela la Merlino mostrando in favor di telecamera una bottiglia di grappa, quella stessa grappa con cui ha più volte animato altre puntate proprio de L'aria che tira, seppur in collegamento.

Ed ecco che Mannheimer chiosa: "Essendo la prima volta in studio me la sono portata dietro così sono sicuro di quello che dico. Ho già bevuto un sorsino prima per prepararsi". A quel punto la Merlino si rivolge a Delmastro, l'esponente di FdI, anche lui ospite in studio: "Delmastro è contento? Siamo in piena sovranità alimentare, pura grappa italiana". E Delmastro mostra di apprezzare, ricordando la caciara senza senso costruita dalla sinistra per l'aggiunta di "sovranità alimentare" al nome del dicastero, terminologia che in Francia esiste già da parecchio tempo.

