Myrta Merlino bombarda il governo: "Mia madre si rivolta nella tomba"

"Mia madre si rivolta in tomba, è stata una generazione di donne che ha tanto combattuto per quello": Myrta Merlino si è espressa così su Eugenia Roccella, neoministra della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità del governo Meloni. Il motivo? La sua posizione contro l'aborto, che a suo avviso non andrebbe considerato come diritto. Una posizione che la Roccella ha espresso più volte, anche prima di diventare ministra.

La Merlino ha detto la sua nel corso della sua trasmissione su La7, L'Aria che tira. Ma in realtà lo aveva anticipato anche ieri sera, durante Non è l'Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. In particolare ieri ha detto: "La leader di FdI sa molto bene che su certe cose non siamo d'accordo. Per esempio, la Roccella ministra trovo che sia un grave errore francamente, perché questo è un Paese che è andato molto avanti e riportare indietro le lancette dell'orologio con una signora che ha delle idee pro vita secondo me è un tema".

Myrta Merlino a L'Aria che tira, il video

Proprio oggi, però, la Roccella, in una lettera a La Stampa, ha chiarito che Giorgia Meloni "non vuole cambiare la legge sull'aborto, e io non solo non ho nessuna volontà di farlo, ma non ne avrei nemmeno il potere, visto che dell'applicazione della legge 194 si occupa il ministero della Salute insieme alle Regioni".