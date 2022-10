Telese-Caprarica, rissa su Meloni: "La lista della spesa?", "Abbi rispetto"

25 ottobre 2022 a

Lo scontro si accende sulle note del discorso di Giorgia Meloni. A L'Aria Che Tira su La7, mentre Myrta Merlino manda in onda l'intervento alla Camera, Antonio Caprarica e Luca Telese si rendono protagonisti di un acceso botta e risposta. Ad aprire le danze il tweet di Carlo Calenda in cui si contesta l'assenza di spiegazioni sul "come fare le cose". Critiche che scatenano Caprarica: "Ha ragione, io raramente do ragione a Calenda ma questa volta è così", esordisce per poi dichiarare che "è più facile fare un manifesto che un programma".

In caso contrario - è il suo ragionamento - avrebbe dovuto mettere "i soldi e le risorse". Immediata la replica di Telese: "Ma Churchill cosa faceva, la lista della spesa? Non mi fate difendere la Meloni. I grandi discorsi della storia, belli o brutti, sono manifesti di idee". Un'interruzione che non piace al giornalista: "Se mi consenti di finire. Luca, avrai molti anni per difendere la Meloni, stai tranquillo ma fammi finire 30 secondi e abbi rispetto per le opinioni degli altri", si scalda.

Il dibattito non finisce qui, perché Telese dice di avere rispetto delle opinioni altrui "ma è il vostro modo di pensare che è brutto". A tentare di placare gli animi ci pensa la conduttrice che chiede all'ospite in studio di lasciar parlare Caprarica. "Quello della Meloni - conclude così l'inviato Rai - è un manifesto in cui c'è tutto e niente. Io voglio sapere non cosa faremo tra dieci anni quando la Meloni sarà scavallata dai suoi alleati, ma cosa faremo tra tre mesi per affrontare l'emergenza italiana". Anche su questo però Telese non è d'accordo.