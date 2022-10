Meloni, Gaia Tortora: "Lo posso dire?", schiaffo alla sinistra

25 ottobre 2022 a

a

a

Il discorso di Giorgia Meloni è arrivato dritto al cuore degli italiani, compreso quello di Gaia Tortora. È lei, giornalista e conduttrice di La7, a complimentarsi pubblicamente su Twitter, dove scrive: "Underdog. Intendo stravolgere ancora i pronostici. È un bel discorso si può dire?". Una chiara frecciata alla sinistra che invece ha contestato l'intervento della premier alla Camera. Tra i più critici Anna Ascani. La vicepresidente della Camera ed esponente del Partito democratico lo etichetta come "un mare di retorica per rassicurare il suo elettorato. Nessun dettaglio su cosa intenda fare il suo governo in questa emergenza per sostenere famiglie e imprese. Un discorso più da campagna elettorale che da presidente. Saremo opposizione intransigente".

"L'assoluzione non è una notizia". E Gaia Tortora "sbrana" Marco Lillo: ecco che roba è il "Fatto"

A farle eco Francesco Boccia, senatore dem: "Un elenco di ricette di destra che non risolveranno i problemi degli italiani ma aumenteranno soltanto le ingiustizie sociali. Quando ci saranno proposte di interesse collettivo e nazionale ci saremo, ma oggi sulle emergenze immediate come caro energia e salari bassi a causa dell'inflazione nessuna ricetta".

"Genio, non capisci che Di Battista...": Gaia Tortora spiega come Conte si è suicidato

Insomma, l'ennesima polemica da sinistra. Solo ieri la Tortora era tornata su un altro caso, quello che ha visto la scuola in rivolta contro la nuova dicitura del ministero dell'Istruzione. "Da quando - è intervenuta a gamba tesa - la parola 'merito' è una parolaccia?". Pd e compagni vari zittiti ancora una volta.