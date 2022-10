L'aria che tira, Meli contro Gasparri: "Galanteria zero". E lui... la reazione

27 ottobre 2022 a

Maurizio Gasparri e Maria Teresa Meli entrano contemporaneamente in studio da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata del 26 ottobre. Ma il senatore di Forza Italia le passa davanti ed è subito costretto a scusarsi con la giornalista del Corriere della Sera. La Meli infatti lo redarguisce: "Galanteria zero eh...". Quindi Gasparri risponde: "Non avevo sentito perché stavo parlando con un autore, chiedo scusa". E le manda un bacio per fare subito pace.

Qui il siparietto a L'aria che tira tra Maurizio Gasparri e Maria Teresa Meli

Poi si passa al discorso di Giorgia Meloni alla Camera per la fiducia, "Non ha parlato di Resistenza, lei che dice che non è mai stata fascista sembra Veltroni che diceva che non era mai stato comunista", attacca la Meli. La presidente del Consiglio "nel suo discorso non ha ricordato che questo venerdì ricorre la Marcia su Roma. Però ha fatto due passaggi importanti, quello sul fascismo e quello sulle leggi razziali. Sulle bollette e sul caro energia non ha detto cosa farà, è stata vaga, 'prenderemo il gas dai mari...'". E, infine, conclude la penna del Corriere: "Vederla chiedere a Salvini di farle portare l'acqua è stato moto gratificante".