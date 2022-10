Iva Zanicchi e Mauro Corona, proposta indecente: "Con lei..."

26 ottobre 2022 a

Scatta la scintilla a CartaBianca. Nella puntata di martedì 25 ottobre su Rai 3 scoppia l'amore tra Mauro Corona e Iva Zanicchi. "Mauro Corona è affascinante, il fascino è fascino, la bellezza è banale, lei è affascinante. Con te è un amore carnale", esordisce la cantante non appena mette piede in studio. "Io sono un bel brutto, non sono bello", replica lo scrittore per poi passare a Ballando con le Stelle. La Zanicchi infatti è concorrente del programma di Milly Carlucci, dove sabato è stata protagonista di una nuova esibizione. "Ho ballato il tango argentino, ho fatto un grande caschè e poi non mi potevo più alzare. Io mi diverto e voglio dimostrare a tutte le signore di una certa età e anche a quelle che hanno qualche chilo in più che si può ballare".

E ancora, lanciando un chiaro messaggio all'interlocutore: "Immaginati - dice a Bianca Berlinguer - se io potessi ballare un lento con Mauro Corona: anche io amo la montagna ma venga a Roma Corona che vengo con lei qui da Bianca. Io voglio ballare con lei, è un fatto sensuale". Chiuso il siparietto leggero, si passa alla politica. "Forse Berlusconi e Salvini rosicano un po’, Giorgia Meloni è forte e ha un bel carattere. Amo Berlusconi, l’ho sempre ammirato e stimato. Quando è sceso in politica era davvero desideroso di aiutare il nostro Paese", sono le parole dell'artista nonché ex eurodeputata di Forza Italia.

Ad oggi la Zanicchi si dice orgogliosa della nuova premier: "Mi piace, la sua intelligenza e preparazione, come si è posta. Spero possa governare bene anche se non sarà facile: governare questo Paese è quasi impossibile. Lei è donna ed è anche intelligente e capace". Un parere che la accomuna a Corona: "Giorgia Meloni ha coraggio ed è orgogliosa: sono sicuro che farà di tutto per realizzare le cose che ha promesso di fare”.