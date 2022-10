Emanuele Filiberto ci "prova" con la Meloni? Soldi, un clamoroso sospetto

26 ottobre 2022 a

Emanuele Filiberto di Savoia ha rilasciato un paio di giorni fa un’intervista al Corriere della Sera che è passata un po’ in sordina. L’erede di Vittorio Emanuele non ha nascosto la soddisfazione per l’approdo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni, ma ha anche riaperto la discussione della restituzione dei gioielli Savoia in Bankitalia: in questo senso con Mario Draghi non è andata bene, chissà che Emanuele Filiberto non cerchi una sponda dal nuovo governo…

“Adesso, con grande rammarico, siamo alle vie legali - ha spiegato al Corsera - perché nonostante l’ottima intesa con Draghi, Bankitalia non ci ha dato altra scelta. E andremo avanti”. A proposito della Meloni, l’erede di Vittorio Emanuele non ha nascosto di essere “molto contento del nuovo governo, ministri competenti e spero sia la volta buona per una svolta politica ed economica per l’Italia. E mi ha fatto piacere che il nuovo presidente del Senato, Ignazio La Russa, abbia proposto di celebrare il ruolo dei Savoia nella storia del Paese nel suo primo discorso in Senato”.

Tra le altre cose, Emanuele Filiberto ha parlato dell’intenzione di rilevare il Savoia Calcio, squadra di Torre Annunziata: “Il 9 novembre sarò a Torre Annunziata per incontrare la dirigenza attuale, i tifosi e presentare la nostra proposta. Ho individuato tre persone con le quali proveremo a dare un futuro al Savoia, un futuro di società sportiva pulita”.