Saviano, fango contro La Russa: "Un regalo alla mafia"

Roberto Saviano si scaglia contro il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Gravissimo La Russa che censura Scarpinato", tuona in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "Sulla complicità mafiosa, nessuna censura è ammissibile. Ecco la vera natura di un governo che utilizza il vessillo della lotta alla mafia, ma che vuole aumentare il tetto del contante a 10mila euro", accusa l'autore di Gomorra. "Un dono alle mafie, che ringraziano".

Scarpinato, ex magistrato ora senatore del Movimento 5 stelle, aveva parlato in Senato e aveva abbondantemente superato il limite di tempo per l'intervento in aula. "Al senatore Scarpinato dovrei dire che mi dovrei stupire di un approccio così smaccatamente ideologico. Ma mi stupisce fino a un certo punto perché l’effetto transfert che lei ha fatto tra neofascismo, stragi e sostenitori del presidenzialismo è emblematico del teorema di parte della magistratura: a cominciare dal depistaggio e dal primo giudizio sulla strage di via D’Amelio", gli ha prontamente risposto Giorgia Meloni. "E questo è tutto quello che ho da dire”.

Il popolo social dunque ha fatto notare lo "sforamento" di Scarpinato a Saviano: "C'è anche da dire che se un intervento deve durare 3 minuti non puoi sperare di poterlo far durare 10", scrive uno. "Nessuna censura. Il Senatore Scarpinato aveva abbondantemente sforato il tempo a sua disposizione. Le regole si rispettano, sempre", aggiunge un altro. E ancora: "Chi è, lo stesso Scarpinato che deve dare ancora delle risposte alla famiglia Borsellino? In special modo a Fiammetta? Lui e l’altro fenomeno di Lo Forte che, mentre Paolo Borsellino andava a morire massacrato, archiviavano dossier Mafia Appalti". Saviano non risponde.