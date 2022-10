Mario Giordano così in studio: "Farà il giro del web"

29 ottobre 2022 a

Come promesso, che al governo ci sia la destra o la sinistra, Mario Giordano non fa sconti. Ecco allora che durante Fuori dal Coro su Rete 4 invita Giorgia Meloni a passare dalle parole ai fatti. È la modalità scelta dal giornalista a far sorridere. Tanto che Striscia la Notizia gli regala un bel nono posto nella classifica "I nuovi mostri". Il tg satirico di Canale 5 riprende la canzone di Giordano cantata mentre è in sella a una bici: "E ora pedala, dai Giorgia in bicicletta, poche parole servon fatti e niente più. C'è una nazione da sollevare, tirarsi su le maniche non è un tabù". "Ma ha la bici inchiodata al pavimento - commenta Sergio Friscia -. Giordano non farà certo il giro d'Italia, ma questa gag farà sicuramente il giro del web".

Il conduttore di Rete 4, nella scorsa puntata, si era scagliato contro il neo ministro della Salute, Orazio Schillaci: "Sappiamo ancora poco del neo ministro perché per fortuna è apparso poco in tv in questi due anni e mezzo, non come Pregliasco e Bassetti, e questo è un bene. Però di quel poco che sappiamo c'è una cosa che ci preoccupa un po'".

E specifica: "Intanto è stato nominato proprio da Roberto Speranza nella commissione tecnica dell'Istituto superiore di Sanità che ha accompagnato tutte le fasi e le decisione sulla pandemia. E sappiamo che era favorevole al green pass che riteneva uno strumento indispensabile".