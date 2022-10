Repubblica, la voce indiscreta: "Clamoroso ritorno". E Molinari...

30 ottobre 2022 a

Un vero e proprio terremoto quello che si sta per abbattere su Repubblica. Dopo lo sciopero durato circa 24 ore dei giornalisti del quotidiano e della redazione web per un'intervista rilasciata dal direttore Maurizio Molinari a Prima Comunicazione, potrebbe scattare una vera e propria rivoluzione per il giornale fondato da Eugenio Scalfari. Secondo quando riporta Dagospia che cita Lospiffero.com, Molinari potrebbe essere sostituito dall'attuale direttore de La Stampa, Massimo Giannini. Ha già un passato a Repubblica dove è stato vicedirettore e responsabile delle pagine economiche.

E Molinari? Sempre secondo quanto riportato da Dagospia, per l'attuale direttore si "prospetta un viaggio di ritorno dall'altra parte dell'oceano". Molinari infatti potrebbe tornare a fare il corrispondente da New York, incarico che ha già ricoperto per La Stampa tra il 2001 e il 2014. Mentre sulla direzione de La Stampa si guarda a due nomi: Federico Monga, rientrato da Napoli dopo aver guidato il Mattino, e Mattia Feltri oggi a capo dell’Huffinghton Post.

Qualche tempo fa, va ricordato, erano trapelate alcune indiscrezioni su un presunto screzio tra Elkann e lo stesso Molinari per la linea troppo dura ( aggiungiamo offensiva) contro la Meloni in campagna elettorale. L'Avvocato diceva sempre: "Gli Agnelli sono filo-governativi per definizione". E a quanto pare il cambio della guardia potrebbe avere conseguenze anche su questo fronte...