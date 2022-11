CartaBianca, Rita Dalla Chiesa e lo scandalo del Reddito: "Perquisizioni"

02 novembre 2022 a

A CartaBianca, nella puntata di martedì 1 novembre su la7, tiene banco il reddito di cittadinanza. A dire la sua, per la prima volta ospite come deputata di Forza Italia, Rita Dalla Chiesa. "Ci sono molte persone che prendono il lavoro come una seconda possibilità oltre il reddito di cittadinanza - esordisce negli studi di Bianca Berlinguer -. Ci sono stati arresti, perquisizioni in casa di chi percepiva il reddito e poi aveva un secondo lavoro in nero. Tutti noi vorremmo che le persone vivessero con dignità e non sopravvivessero. Il reddito va mantenuto per alcune fasce bisognose, altre invece non ne hanno bisogno e lo vogliono percepire comunque".

Parere simile quello di Pietro Senaldi. Il direttore di Libero denuncia lo scandalo del sussidio grillino, nato per combattere la povertà ma fallito nel suo intento. "Il reddito di cittadinanza doveva abolire la povertà ma purtroppo l’ha raddoppiata e non ha trovato lavoro a chi non ce l’aveva, se non in una minima percentuale". E i numeri lo confermano. Nei primi nove mesi del 2022 sono stati spesi oltre sei miliardi di euro per il Reddito e la Pensione di cittadinanza.

Risultato? Tra i poco più di 2 milioni di percettori del Reddito di cittadinanza in età lavorativa con almeno undici mensilità percepite nel 2021 risulta occupato solo il 20 per cento degli individui. Quanto basta a dar da pensare al governo. "Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare", ma "per gli altri", la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro", sono state le parole di Giorgia Meloni.