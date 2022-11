Fuori dal Coro, Ambra Angiolini: l'ultima scoperta choc

02 novembre 2022 a

Fuori dal Coro torna all'attacco. Nel mirino Ambra Angiolini. La giudice di X-Factor, stando alle accuse di Silvia Slitti, avrebbe occupato abusivamente la sua abitazione di Milano. Ai microfoni di Mario Giordano, conduttore del programma in onda martedì 1 novembre su Rete 4, la Angiolini non risponde. "È vero che avevi promesso che il 20 giugno te ne saresti andata?", chiede Gianluca Torti. Ma niente, l'ex volto di Non è la Rai continua a ribadire: "Non ti rispondo". Eppure l'ordinanza di convalida dello sfratto è arrivata eccome in data 3 ottobre e sul documento compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato della Angiolini e che ad oggi è già fuori casa.

"Chi sta occupando abusivamente - aggiunge Torti - è Ambra, ma nonostante questo addossa le responsabilità all'ex compagno". E infatti eccola dire: "Non è la mia, c'è un altro nome sopra". A denunciare la follia è la proprietaria della casa di Milano in cui vive l'attrice, nonché moglie dell’ex calciatore Giampaolo Pazzini, costretta "a stare in hotel".

Secondo quanto ricostruito, Allegri ha smesso di pagare l’affitto della casa dopo la fine della loro relazione ma Ambra è rimasta in quella casa con il pretesto di avere bisogno di più tempo per traslocare. Tempo concesso da Slitti che ora, a distanza di mesi, si ritrova senza casa.