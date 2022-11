PiazzaPulita, De Benedetti farnetica: "Letizia Moratti? Dove la vedo bene"

04 novembre 2022 a

Letizia Moratti si dimette e sconquassa il centrodestra? Musica per le orecchie di Carlo De Benedetti, il quale si spende nell'elogio dell'ex presidente di regione Lombardia e addirittura si spinge a suggerire al Pd di candidarla. Il tutto avviene a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7, la puntata è quella di giovedì 3 ottobre.

Formigli fa il punto sulla situazione politica: "Tra Berlusconi, Salvini, Meloni e la rottura della Moratti che quadro vede?", chiede all'editore di Domani. E l'Ing non si sfila: "La Moratti è coerente con quel che ha sempre detto, non condivide dei provvedimenti sia del governo che della regione Lombardia. Essendo vicepresidente ed assessore alla Sanità si è dimessa - rimarca -. Ecco, mi sembra una notizia normale, non ci vedo nulla di straordinario, se non che la Moratti ha presentato una sua lista civica con cui intende correre alla prossime elezioni in Lombardia", afferma De Benedetti.

"Io non ho le stesse idee della Moratti, come è noto - riprende -, ma le riconosco professionalità, serietà e impegno. E ritengo che farebbe ottimamente il governatore della Lombardia, sarebbe un grande risultato politico che metterebbe certamente in difficoltà il governo: se Salvini perde la Lombardia ci sarebbe un problema serio. Nome difficile da digerire per gli elettori del Pd? Abbiamo fatto digerire tante cose... e questa cosa vale la pena", conclude uno sconcertante Carlo De Benedetti.