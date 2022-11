PiazzaPulita, De Benedetti umilia Conte in tv: "Quello mai nella vita"

04 novembre 2022 a

Carlo De Benedetti critica duramente il Pd durante il suo intervento da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, nella puntata del 3 novembre: "Io sono a favore di una drastica riflessione, in particolare sono favorevole a quello che sostiene Zanda in una intervista a La Repubblica. Oggi il Partito democratico non sa più cos'è e non lo sanno loro, si è visto in campagna elettorale", osserva ancora l'Ingegnere. I dem, accusa, "hanno solo criticato gli altri e non hanno mai parlato di quello che proponevano loro e non hanno mai nominato i giovani, sono un partito progressista". Insomma, chiosa l'editore e fondatore di Domani, "il Partito democratico è ormai una scatola che contiene dei potentati ma non ha assolutamente né ideali né idee".

A quel punto interviene il conduttore: "Dica la verità, sta rivalutando Conte?". "Quello mai. Quello mai nella vita", ribatte De Benedetti. "Parla da leader della sinistra Ingegnere?", lo incalza Formigli. E l'Ingegnere pensa che si riferisca a lui: "Sono convinto della necessità di ridurre le disuguaglianze", "No, dicevo Conte parla da leader della sinistra", chiarisce il conduttore e a quel punto De Benedetti risponde: "è l'avvocato del popolo, non ha importanza ciò che dice".