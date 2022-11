Re Carlo pestato e umiliato: "Chi lo ha tirato per le orecchie"

04 novembre 2022 a

Anche un futuro re può essere bullizzato. Il re in questione è Carlo III, sovrano del Regno Unito. E il fatto che fu bullizzato emerge da un documentario televisivo dal titolo Charles: our new king (Carlo, il nostro nuovo re) trasmesso dall'emittente Itv.

Nel documentario è stato infatti intervistato John Stonborough, coetaneo del sovrano che frequentò la sua medesima scuola. E mister Stonborough racconta: "I bulli lo terrorizzavano. Approfittavano delle partite di rugby per aggredirlo, prenderlo a pugni e tirargli le orecchie". Già, nel mirino proprio perché Windsor, proprio perché reale.

Fino all'arrivo di Carlo, la scuola di Gordonstoum era stata fino ad allora un posto tranquillo, riparato. Ma con l'arrivo del futuro sovrano le regole si fecero più severe. Fu questa, nel dettaglio, la ragione per la quale i compagni scatenarono la rappresaglia contro Carlo. E non solo, sempre Stonborough spiega che "il preside fece l'errore di dirci di trattarlo come chiunque altro. Ma non era uno di noi. Era accompagnato da un detective privato. E un giorno sarebbe diventato re". Quel giorno, come è noto, è arrivato.

Prima, però, l'orrore del bullismo. Tanto che si racconta nel documentario che per Carlo furono tempi durissimi. Infatti durante le ore di educazione fisica sul ghiaccio scozzese, i compagni facevano a gara a chi riusciva a fargli più male. Aver colpito il futuro re d'Inghilterra, per loro, era un vanto.