Irene Pivetti, vita stravolta: cosa fa e dove dorme oggi, la foto

Addio politica, Irene Pivetti cambia vita. Dall'essere la più giovane presidente della Camera della Repubblica Italiana nonché deputata della Lega, l'imprenditrice si dà al volontariato. Da tempo la Pivetti lavora in una mensa di Monza, dove dà da mangiare a 100 persone bisognose. "Da un anno e mezzo - spiega al Corriere della Sera - sono responsabile delle startup per la cooperativa sociale Mac di Milano. Ci occupiamo di offrire opportunità di lavoro per persone con fragilità sociali, immigrati, uomini e donne che non avrebbero molte chance di inserimento nel mercato del lavoro tradizionale. Nel ristorante diamo lavoro a dieci persone, ma a regime contiamo di assumere ancora. Il nostro obiettivo è la sostenibilità".

Una vera e propria svolta per l'ex deputata, che vive all'interno del pensionato da 92 camere di proprietà della cooperativa. "Ho preso una camera qui - ammette - perché il locale apre alle 6.30 e chiude tardi. Sono la prima ad arrivare e l’ultima a spegnere le luci, quindi mi è sembrato più pratico restare qui, piuttosto che fare la spola da Milano". Inutile dire che il suo volto noto a tutti non passa inosservato.

"C’è curiosità intorno alla mia presenza. Qualcuno ama parlare di politica, non mi sottraggo, anche se non fa più parte della mia vita. Mi piacerebbe che questo luogo diventasse una sorta di tinello di casa, dove trovare cucina casalinga a prezzi calmierati, ma anche un luogo di aggregazione per il quartiere. Mi ha fatto piacere vedere intere famiglie nel fine settimana, non vedo l’ora di organizzare spaghettate a mezzanotte e ho fatto portare un piccolo palco per gli eventi". Nel frattempo la Pivetti deve fare i conti con un procedimento a suo carico. L'accusa è di evasione e auto-riciclaggio. Una situazione che definisce "dolorosa", perché si finisce "nel tritacarne, ma ho imparato che la giustizia ha i suoi tempi". Non le resta che aspettare.