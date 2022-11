Flavio Briatore, "qualcosa di incredibile": la sua clamorosa sfida in Qatar

Massimo De Angelis 05 novembre 2022 a

a

a

È stato l'imprenditore italiano più lungimirante, pronto a non lasciarsi sfuggire l'occasione di essere presente nel Qatar, in occasione dei prossimi campionati del mondo di calcio. Sarà una vetrina mediatica incredibile, nonché un luogo che raccoglierà migliaia di visitatori provenienti da ogni zona del pianeta.

Ebbene, mentre la nostra nazionale di football (ahinoi) non parteciperà alla manifestazione sportiva, ci sarà invece Flavio Briatore con il suo gruppo di food and entertainment denominato "Majestas", che nel giro di un decennio ha portato i suoi noti brand non solo nel nostro Paese, in Inghilterra e nel Principato di Monaco, ma pure a Dubai e Riyadh, puntando sul Medio Oriente e preparandosi a raggiungere i cento milioni di euro entro il 2023.

"Flavio Briatore si deve ripulire. Così...": la bomba piccantissima al GfVip

Proprio nelle ultime ore, in attesa del fischio d'inizio della FIFA World Cup previsto per il prossimo 20 novembre, hanno inaugurato quattro location nella capitale Doha: Twiga, Crazy Pizza e Cova (marchio già in licenza a Monte Carlo) faranno parte dell'esclusiva offerta nel nuovissimo Printemps Oasis, il più grande department store di lusso nel Middle East; mentre l'insegna Billionaire si insedierà sull'isola artificiale Al Maha Island. Un bel colpo commerciale da parte di Flavio Briatore che da anni crede nello sviluppo di questi territori, sia dal punto di vista turistico che come quartier generale per business e uomini d'affari.

Twiga, Crazy Pizza e Cova, situati nell'elegante Fashion Avenue, offriranno alla clientela una dining experience varia e completa in grado di coprire l'intero arco della giornata: per cominciare un dolce intermezzo da Cova, passando poi a un allegro lunch da Crazy Pizza e terminare infine con una cena sofisticata al Twiga.

"Quelli come te e Briatore...". Santanchè al CdM da ministro? Attacco vergognoso

Fedeli all'eleganza tricolore, verranno esaltati i codici esclusivi del gruppo: un'esperienza gastronomica gourmet di alto livello abbinata a una vibrante atmosfera, un servizio impeccabile e un interior decor raffinato. Il tutto per rappresentare al meglio le eccellenze del Made in Italy, dal cibo al design, dal vino millesimato alla migliore pasticceria. E la ciliegina sulla torta è la conclusione nel locale Billionaire, dove passare alcune ore in buona compagnia sorseggiando un flute di champagne, ammirando una coreografico show con due balli a notte fonda. A livello economico si tratta di un'importante accelerazione nell'espansione globale della società Majestas che rafforzerà il gruppo in un'area ad alto tasso di crescita, dove gli investimenti finanziari proseguiranno a ritmo incalzante anche negli anni a venire.