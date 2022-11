Mattarella? La gaffe del militare: davanti al Capo dello Stato...

05 novembre 2022 a

Piccolo imprevisto con Sergio Mattarella. Un ufficiale ha dovuto attendere diversi secondi prima di porgere la propria mano al presidente della Repubblica. Come dimostra un filmato girato a Bari durante la cerimonia per il 4 novembre, il guanto del militare non ne voleva sapere di sfilarsi. L'uomo ha tentato più volte di toglierlo e solo dopo svariati tentativi la stretta di mano è arrivata.

Concluso il siparietto, il pensiero del capo dello Stato è andato alla guerra in Ucraina. "La pace è un valore da coltivare e preservare e, più che mai, l'odierna aggressione scatenata dalla Federazione Russa contro l'Ucraina, ci chiama alla responsabilità di testimoniare concretamente le nostre convinzioni, sottolineando la necessità di presidiare, con i nostri alleati, i principi su cui si fonda la cooperazione internazionale", sono state le sue parole.

A fargli eco il premier. Giorgia Meloni, riallacciandosi al discorso di Mattarella ha definito l'attuale momento "un momento che ci unisce a tutte le persone che per difenderci e per la nostra credibilità, si sono sacrificate". Oltre alle più importanti cariche dello Stato, presenti alla cerimonia anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e i due presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.