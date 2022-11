Controcorrente, Mastella sbeffeggia Cottarelli: "Ora ci sono i treni veloci"

05 novembre 2022 a

Le divisioni in seno all'opposizione sono evidenti. E lo dimostrano le manifestazioni per la pace in Ucraina che sono state organizzate oggi. Mentre a Roma c'erano il Pd e il M5s insieme ad altre associazioni, a Milano invece si è riunito il Terzo polo di Renzi e Calenda. A commentare questa situazione è stato Clemente Mastella a Controcorrente, in collegamento con Veronica Gentili su Rete 4.

"Il fatto che il Pd vada ad assecondare la scelta di Conte...", ha cominciato il sindaco di Benevento. Che poi ha aggiunto: "Cottarelli e altri esponenti dem hanno partecipato alla manifestazione a Milano". Un appunto che Mastella si è sentito di dover fare dal momento che l'economista è stato eletto con i dem lo scorso 25 settembre. "Questo testimonia la grave crisi identitaria del Pd", ha continuato il sindaco.

Mastella, poi, è andato avanti con le critiche contro il Pd: "Quando uno perde le elezioni non aspetta 6 mesi per fare un congresso...". E infine, sempre riferendosi a Cottarelli, ha fatto una battuta: "Ora ci sono i treni veloci, se Letta è andato a Roma forse anche Cottarelli doveva esserci". A parlare delle opposizioni, e in particolare del leader del M5s, è stato anche Tommaso Foti di Fratelli d'Italia, pure lui ospite della trasmissione: "Difficile capire quali sono gli obiettivi di Conte, in questo momento tenta di accreditarsi come leader della sinistra nel suo compesso e quindi sbanda rispetto alle decisioni prese fino a poco tempo fa".