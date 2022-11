Non è l'Arena, Giletti ridicolizza i virologi: "Tu scendi dalle stelle..."

07 novembre 2022 a

L'anno scorso, poco prima di Natale, è diventata virale la canzone pro vaccino cantata da Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti. I tre si lasciarono andare sulle note di "Sì sì vax, vacciniamoci" a Un giorno da Pecora, su Radio Rai 1. Un modo simpatico per spingere tutti a vaccinarsi contro il Covid. Ieri a Non è l'Arena su La7, Massimo Giletti ha provato a far cantare di nuovo Pregliasco, suo ospite in trasmissione. Una nuova versione per la quarta dose di vaccino.

"Eravamo stonati", ha detto il virologo. Ma il conduttore ha controbattuto: "Io le do un'altra possibilità, visto che il Natale è vicino... mettetemi la base". Poi rivolgendosi al suo ospite ha aggiunto: "Lei è preso alla sprovvista, quindi la perdono. Eccoci...".

A quel punto Giletti si è avvicinato a Pregliasco con un foglio in mano. Foglio dal quale i due hanno letto il testo della canzone: "Tu scendi dalle stelle, o vaccino bello... la quarta dose devi fare se il Natale vuoi festeggiare, la quarta dose devi fare se il Natale vuoi festeggiar". Il tutto tra le risatine degli altri ospiti in studio, in particolare Luca Telese e Gianluigi Paragone.