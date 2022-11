Rula Jebreal, sfregio a Meloni: "Solo affari, ma quali patrioti?"

07 novembre 2022 a

Oggi, lunedì 7 novembre, in occasione della Cop27 di Sharm-el-Sheik, Giorgia Meloni ha incontrato il premier egiziano, Al Sisi. Al centro del colloquio molteplici temi: energia, immigrazione e anche Giulio Regeni, il ragazzo italiano brutalmente ucciso in Egitto nel 2016, una storia torbida e che ancora non ci ha consegnato una verità.

Un colloquio, quello tra il premier italiano e l'omologo egiziano, che segna l'inizio del disgelo tra i due paesi dopo quella terribile vicenda. E il caso Regeni, per certo, non è stato dimenticato né accantonato. Anzi, stando a indiscrezioni e ricostruzioni era al centro del faccia a faccia. Ovvio che non possano trapelare dettagli, né decisioni, né le prossime eventuali mosse.

Ma per Rula Jebreal, ovviamente, le cose non stanno così. La giornalista in questo caso passa all'attacco, sempre su Twitter, "sfruttando" le parole degli altri, di Elio Vito, ex Forza Italia, il quale ha cinguettato: "Meloni oggi è stato il primo Presidente del Consiglio ad incontrare il leader egiziano Al Sisi dopo la tragica uccisione di Giulio Regeni. Evidentemente gli affari sono affari e la ricerca della verità e delle responsabilità può attendere. Ma non chiamatevi, per favore, Patrioti".

Parole pesanti, feroci, che danno per scontato che il caso Regeni sia già stato scordato. Parole che ovviamente sono piaciute alla Jebreal, che le ha ritwittate, mostrando insomma di condividerle in toto.