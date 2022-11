Ong, Paragone scatenato: "In mano a bande che fanno quello che vogliono"

07 novembre 2022 a

a

a

C'è un governo di centrodestra? Ed ecco che come per magia riparte lo scontro con le Ong, il tema torna prepotentemente al centro dell'attenzione. Basti pensare alle cronache degli ultimi giorni per rendersene conto. E insomma, il sospetto che ci sia qualcosa dietro può avere un fondamento.

"Perché una nave tedesca...". Ong, Vittorio Feltri definitivo: sinistra muta | Video

E il fatto che ci sia qualcosa dietro sembra pensarlo Gianluigi Paragone, leader di Italexit, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, la puntata è quella di oggi, lunedì 7 novembre.

"La grande infatuazione". Sallusti avvisa la Meloni: cosa deve temere

Parlando di ong e immigrazione, Paragone rimarca: "La cosa che balza subito all'occhio è che queste ong ritornino sulle prime pagine e al centro dell'attenzione soltanto quando ci sono dei governi che a loro non piacciono - premette -. Allora i toni si alzano, si ingaggia un rapporto anche muscolare. E le ricadute dello scenario non vengono prese in considerazione. Le persone normali che ci guardano da casa dicono: sì è vero ci sono le ong, si è vero ci sono questi poveracci. Vero tutto questo poi però nella nostra quotidianità, nelle periferie delle città grandi o piccole che siano, le periferie sono praticamente nelle mani di queste bande per lo più di stranieri che fanno quello che vogliono", conclude Paragone, mettendo in evidenza un aspetto della questione spesso trascurato.