L'aria che tira, Parenzo: "Ong? Perché li tengono in mare", l'insinuazione sul governo

Humanity 1 e Geo Barents ancora ferme a Catania. Su questo si discute a L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 8 novembre su La7, dove Myrta Merlino ospita David Parenzo. Il giornalista concorda per metà con le tesi di un altro ospite, Furio Colombo. Eccetto per una questione: "Matteo Piantedosi non prende ordini dalla Meloni". Parenzo premette di conoscere il prefetto e aggiunge: "Se ha deciso di fare il ministro in un governo politico come questo è perché condivide le stesse posizioni. Il dramma vero però è un altro: il film che stiamo vedendo ha già una conclusione".

Il giornalista fa riferimento al Conte 1, quando c'era Matteo Salvini al Viminale: "Dopo che ha tenuto i migranti in mare per giorni, Salvini li ha dovuti far sbarcare, ecco come finirà. Finirà così". A quel punto a prendere la parola è la conduttrice che ricorda "si tratta di una dimostrazione politica per svegliare l'Unione europea". "Sì - interviene Parenzo -, ma non serve a nulla. Serve solo a svegliare il proprio elettorato".

Non dissimile il parere di Colombo, convinto che "Meloni si è presentata ostentando sicurezza e forza, ma non è riuscita a fare nulla, in Europa non ha parlato con nessuno". E ancora: "Se una macchina tedesca raccoglie dei feriti di un incidente in Italia allora dovrebbe portarli solo in un ospedale tedesco? È un principio assolutamente folle che non ha nessun senso". Eccetto quello di chiedere agli altri Paesi di intervenire. A maggior ragione se le ong battono le loro bandiere.