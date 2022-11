Stasera italia, "Ong? Meloni ha già vinto": chi incorona il premier dalla Palombelli

08 novembre 2022 a

"Meloni ha già vinto la sua battaglia iniziale, non è che non ha fatto niente": a incoronare ed elogiare il presidente del Consiglio nella trasmissione di Barbara Palombelli, Stasera Italia, su Rete 4, è stato lo scrittore e giornalista Giordano Bruno Guerri. Al centro del dibattito la gestione di Ong e migranti da parte del governo. L'ospite del talk, comunque, è partito dal presupposto che "ci sono sempre più migranti, per questo bisogna scardinare Dublino". Il riferimento è al trattato europeo basato sul principio dell'accoglienza nel Paese di primo approdo. Un principio che, per forza di cose, riguarda quasi del tutto solo l'Italia.

Ritornando alla Meloni, poi, Guerri ha continuato: "Ha chiesto delle regole, ha cercato o ha fatto finta di bloccare quelle navi e ha ottenuto che Francia e forse Norvegia accolgano i migranti". I naufraghi a bordo della Ocean Viking, in effetti, si stanno dirigendo verso la Francia proprio in queste ore dopo che il porto di Marsiglia ha dato disponibilità ad accoglierli. Una decisione importante che pare sia arrivata dopo i colloqui tra Meloni e Macron di ieri sera.

"Per di più Meloni li ha fatti scendere tutti, per cui ha salvato il lato umanitario della vicenda - ha proseguito il giornalista - e si è attirata anche il consenso del Papa, questo è molto interessante...". Il riferimento è ad alcune dichiarazioni del Pontefice, che sul tema ha detto: "In mare la vita va salvata. Ma l'Italia, questo governo, non può fare nulla senza l'accordo con l'Europa, la responsabilità è europea".