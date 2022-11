Mario Draghi, da Palazzo Chigi a... dove lo beccano, una foto pazzesca

10 novembre 2022 a

a

a

Sembrano lontani i tempi in cui Mario Draghi presenziava Palazzo Chigi. Con la vittoria di Giorgia Meloni alle elezioni e la sua successiva nomina a presidente del Consiglio, l'ex numero uno della Banca centrale europea è uscito di scena. Addio alla politica e con ogni probabilità la sua è stata solo una breve parentesi. A confermarlo alcune foto scattate da Chi che lo vedono ben lontano dai palazzi del potere.

Draghi, "il giorno dopo" le dimissioni: gira una foto umiliante, com'è ridotto il premier | Guarda

Nelle immagini si vede l'ex premier mentre sta facendo la spesa nel mercato vicino casa, nel quartiere Parioli, a Roma. Sulle colonne del settimanale lo si vede ordinare pesce, per poi venire avvicinato da una signora dei banchi della frutta. È lei a offrirgli una melagrana accettata da Draghi, che l'ha subito ringraziata.

"Dopo 18 mesi di governo...": clamoroso, Draghi annientato dal Fmi

In questi giorni lontani dalla politica - si legge - Draghi si è potuto dedicare alla famiglia, ai nipotini e anche alla moglie Serenella Cappello. Con la moglie, anche durante i 20 mesi di mandato, ha spesso fatto ritorno a Città della Pieve in Umbria, dove la coppia ha un casolare. Intanto diversi rumors vedono lo vedono in lizza per la segreteria nazionale della Nato. D'altronde a settembre 2023 scadrà l’incarico di Jens Stoltenberg e Draghi avrebbe tutte le carte in regole per prendere il suo posto.