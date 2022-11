Stasera Italia, Molinari terrorizzato: "C'è uno strano vento"

09 novembre 2022 a

Tutto il mondo in questo momento guarda agli Usa, dove è in corso lo spoglio dei voti per il rinnovo del Congresso di Washington in questa tornata elettorale di metà mandato dal nome midterm. Il voto si è svolto nella giornata di ieri, martedì 8 novembre. Immediate sono state anche qui in Italia le reazioni ai primi risultati, secondo cui il partito di Joe Biden rischia di perdere la maggioranza alla Camera, mentre al Senato si profila un testa a testa con il partito repubblicano. Chi ha toccato subito l'argomento, tra i tanti salotti televisivi, è Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4 condotto da Barbara Palombelli.

A commentare la situazione è intervenuto Maurizio Molinari, il direttore di Repubblica, che non si è risparmiato nell'esprimere tutto il suo dissenso e la sua preoccupazione per il tonfo del partito democratico anche oltreoceano.

"C'è un vento conservatore che spazza l'America - ha detto - avviene sempre quando il partito che tiene la Casa Bianca si trova di fronte alla prova di midterm e di fatto è sfavorito. I democratici hanno contro di loro anche il tema dell'inflazione, che crea preoccupazione molto forte nelle famiglie del ceto medio e fa aumentare il prezzo della benzina, e tutto questo nuoce al presidente Biden e ai candidati democratici. È vero che la sentenza della Corte Suprema sull'aborto ha ridato munizioni ed entusiasmo al popolo democratico ma la Camera sembra, secondo tutte le previsioni, ormai perduta e forse avremo un testa a testa per il controllo del Senato." Un punto di vista ormai rassegnato, a quanto pare.