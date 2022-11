Ong, la verità scomoda di Vespa: "Naufraghi? Vi dico chi sono davvero"

09 novembre 2022 a

Si parla degli sbarchi delle navi Ong nel porto di Catania da Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 9 novembre, e Bruno Vespa, che è in collegamento fa una netta e durissima distinzione: "Questi non sono naufraghi ma migranti, è la serie A dei migranti, cioè delle persone che per elevare legittimamente il loro tenore di vita pagano una somma anche importante, salgono su una nave, vengono rilevati su un'altra nave altrettanto sicura e sbarcano in Italia".

"Poi ci sono quei disgraziati, invece, che pagano meno, vanno dagli scafisti, qualche volta annegano, altre volte vengono raccolti dalla nostra guardia costiera o da chi capita. E questi sono la maggior parte", prosegue il direttore di Porta a porta. Che si chiede e chiede ai presenti in studio: "Andiamo avanti cosi? Qui dobbiamo deciderci. Se non mettiamo un punto fermo non andiamo da nessuna parte. In attesa che l'Europa finalmente si svegli e faccia quello che tutti diciamo da anni e che nessuno fa".