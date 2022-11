Otto e Mezzo, Caracciolo smaschera Macron: "Cosa ricordo ai nostri amici francesi"

10 novembre 2022 a

a

a

Lucio Caracciolo a valanga contro la Francia. Ospite di Otto e Mezzo su La7 nella puntata di giovedì 10 novembre, l'esperto di geopolitica non le manda a dire. "A parte la parentesi Draghi, con rapporti idilliaci, stiamo tornando a farcene di tutti i colori - esordisce in collegamento con Lilli Gruber -. Vorrei ricordare ai nostri amici francesi che se non avessero intrapreso la sciagurata azione in Libia, saremmo messi diversamente". Insomma, per l'esperto di geopolitica "siamo solo all'inizio".

Ma non finisce qui, visto che il direttore della rivista Limes consiglia: "Se vuoi bloccare i flussi è ovvio che bisogna dare dei soldi a Erdogan, io spero che l'Italia trovi dei compromessi come ha sempre fatto". Allo stesso tempo per Caracciolo c'è un problema più ampio: "Non bisogna creare le emergenze là dove non ci sono e poi bisogna mettere mano ai flussi regolari".

Riprendendo le parole di Caracciolo, si intromette Tonia Cartolano: "Noi non abbiamo un'emergenza migranti". La giornalista di SkyTg24 sembra far eco a Laura Boldrini, dato che parla di "risorse": "Abbiamo numeri risicati, altri paesi Ue sono messi peggio". Eccola dunque entrare nel dettaglio: "Gli immigrati sono una risorsa. Dovremmo parlare del tema non come un'emergenza, perché questa non esiste".