Fiorello fa calare il gelo in Rai: "Non vorrei essere blasfemo, ma il Papa..."

Grande ritorno per Fiorello. Lo showman sarà di nuovo in onda su Rai 2 a partire da lunedì 5 dicembre. Un appuntamento mattutino, quello di Viva Rai2, che Fiorello attende con ansia lanciando qualche anticipazione su Instagram e su Rai Play. Qui, con ironia e schiettezza, si dedica alla rassegna stampa. In particolare oggi si è soffermato sul titolo del Giornale: "Il Papa sta con la Meloni…".

Immediata la reazione del comico, che ha replicato: "Ma cosa state dicendo? Questo è gossip!". "Non vorrei essere blasfemo - ha proseguito il mattatore televisivo - ma non siamo noi, è il titolo. Il Santo Padre ci perdonerà...". Un pensiero va anche alla premier Giorgia Meloni, o meglio alla polemica che l'ha vista protagonista.

Da sinistra non hanno apprezzato la scelta della leader di Fratelli d'Italia di farsi chiamare "il" presidente del Consiglio: "Il Presidente è andato in Egitto e mentre c’era il Presidente ha visitato la tomba di ‘Cleopatro’ perché bisogna dire tutto al maschie", è stata la battuta. In ogni caso il primo ospite del programma di Fiorello sarà Amadeus. Il conduttore e direttore artistico di Sanremo non è solo un collega, ma anche un grande amico per lui. Da qui la scelta quasi scontata.