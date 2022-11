Ilaria D'Amico? Pur di evitarla, Francesca Fagnani... voci esplosive in Rai

Fabrizio Biasin 10 novembre 2022 a

A volte certi misteri numerico-televisivi sono senza soluzione: «Perché un sacco di gente si cucca la settecentesima replica di Pretty Woman?», «perché pochissimi guardano il bravissimo Lundini?», «Perché qualunque cosa vada in onda su Rai 2 non funziona?», «perché Canale 5 ormai mille anni fa ha sospeso Vivere che andava benissimo?» e tutte queste cose qui. Non ci sono spiegazioni scientifiche, va così e basta. Altre faccende sono più semplici da capire. Per dire, alla domanda di cui sopra («perché su Rai 2 non funziona quasi nulla?»), fanno eccezione le Belve di Francesca Fagnani. Lo sapete, ne abbiamo già scritto ampiamente: Belve è la, ormai, storica trasmissione di video-interviste con la Fagnani che convoca chi le pare per poi sommergere la malcapitata/o di domande. Nessun effetto speciale, pochi fronzoli, solo una mitragliata di punti interrogativi (tanti e raramente banali) e relative risposte.

NUMERI MIRACOLOSI

La trasmissione è ripartita un paio di settimane fa ed è riuscita nella miracolosa impresa di andare oltre il 3% di share, cifra ormai più o meno classica per troppi programmi della rete (quando va bene). Ok, c'è Stefano De Martino che esula perché piace come il pane qualunque cosa faccia, così come è probabile che Fiorello rianimerà la moribonda fascia mattutina con il suo Viva Rai2!, prossimo venturo (dopo il rodaggio attualmente in corso su RaiPlay andrà in onda a partire dal 5 dicembre). Per il resto siamo a numeri da monoscopio. Ma la Fagnani no. Il suo "quasi 6%" dell'altra sera (374 mila spettatori), per dire, è un risultato da leccarsi i baffi, perché testimonia un fatto: la gente cerca Belve, cambia canale appositamente, non è che ci resta perché in prima serata vanno in onda Montalbano, Sanremo o lo sbarco sulla Luna. No, ci arrivano apposta.

DA TRE A DUE

Poi è anche vero che i miracoli sono lavoro per i Santi e anche la Fagnani è riuscita ad evitare la drammatica nottata del giovedì, quella che arriva dopo il talk di Ilaria D'Amico Che c'è di nuovo, fermo al 2% di share. Lo ha chiarito la stessa Fagnani via twitter: Belve in programmazione su tre serate «È una sperimentazione, ci sta, con dei punti di fragilità (gli orari sempre diversi di partenza!) ... ma intanto da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell'ospite e del lavoro di tutti». Un chiaro riferimento all'ex volto Sky e ai suoi orari. Restano i piccoli capolavori della giornalista imbelvita, veri e propri interrogatori che in questa edizione hanno già lasciato più di un segno: dalle confessioni di Wanna Marchi a quelle hot di Michele Bravi, dalla meta-intervista a Nina Moric (straordinaria) al botta e risposta con la prof. di Amici Alessandra Celentano, fino ad Alessandro Di Battista che, ieri sera, ha confessato: «Sì, feci il provino per Amici di Maria de Filippi, ballai anche con Rossella Brescia ma non mi presero». Sipario.