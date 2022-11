In Onda, la Ghisleri incorona il centrodestra: "Una luna di miele, cosa ha capito"

13 novembre 2022 a

a

a

Alessandra Ghisleri ospite di In Onda. La sondaggista di Euromedia Research si collega con David Parenzo e Concita De Gregorio per parlare del futuro del Movimento e, più in generale, del centrosinistra. "Siamo intorno al 17 per cento - dice in riferimento ai consensi del Cinque Stelle -. I pentastellati hanno superato il Pd, ma tutti e due sono lì, al 17".

"Clamoroso sorpasso". Sondaggio-bomba della Ghisleri. E Di Maio fa questa fine

Diversi i numeri di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. "C'è una luna di miele nel centrodestra - prosegue su La7 -, mantenuta anche dal tema immigrazione. Soprattutto per la Lega, che sta tentando di riconquistare gli elettori". Più confusione all'opposizione, dove la Ghisleri parla di "un disorientamento di linee tra partiti".

"Luna di miele? Meloni, occhio...": sondaggione-Ghisleri, c'è un crollo clamoroso

A parlare di una disfatta rispetto ad anni fa dei Cinque Stelle è Davide Casaleggio. Il socio-fondatore del Movimento ammette: "Il Movimento è riuscito a portare gli astensionisti a votare, un successo, ma oggi non è così. Molti grillini sono tornati a non votare più, è un dispiacere". Tra questi c'è lo stesso Calaseggio che non nega di non essere andato a votare. E, incalzato da Parenzo su un eventuale nuovo partito, conclude: "Oggi stiamo lavorando a nuove modalità di partecipazione diretta, forse anche il Movimento oggi è una cosa obsoleta".