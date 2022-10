Sondaggio Ghisleri, Meloni e Salvini volano, ma c'è un clamoroso crollo

30 ottobre 2022 a

Il sondaggio di Alessandra Ghilseri per la Stampa rivela delle sorprese. Fratelli d'Italia continua a volare al 28,4 per cento sfiorando quota 30. Nella coalizione di centrodestra fa sottolineata la grande crescita della Lega che adesso è quasi al 10 per cento mentre Forza Italia è in discesa e ora è al 6,7 per cento.

Da rilevare poi il sorpasso di Conte sul Pd di Letta. Il Movimento Cinque Stelle si prende la seconda posizione al 17,3 per cento, mentre i dem restano inchiodati al 17. Il Terzo Polo è all'8,3 per cento e ha definitivamente sorpassato Forza Italia. Sulla crescita di Fratelli d'Italia, la Ghisleri afferma: "Il 2,2 per cento guadagnato in meno di un mese. Ma è troppo presto per parlare di luna di miele. D'altronde, l'unico strumento di valutazione, in questo momento, consiste nel discorso fatto da Meloni alle Camere. La gente le dà credito, c'è il desiderio e l'auspicio, soprattutto tra chi ha votato la coalizione di centrodestra, di veder esaudite le promesse elettorali". Poi analizza la situazione all'interno del centrodestra: "A destra FdI e Lega crescono a discapito di Forza Italia, che paga il prezzo delle divisioni, delle liti, degli audio rubati in cui Berlusconi parla di Russia e Ucraina".

Infine parla anche del sorpasso di Conte su Letta che sta creando un vero e proprio terremoto a sinistra: "Da quando è iniziata la campagna elettorale il M5S è risalito - sostiene Ghisleri - anche grazie al suo modo di fare opposizione, che è sembrato più concentrato sui temi rispetto al Pd".