Francesco Giorgino, quella strana voce in Rai: ecco dove può finire

Francesco Giorgino potrebbe tornare presto in video. La notizia, adesso, arriva da Alberto Dandolo che conosce molti retroscena. Facciamo chiarezza: il giornalista pugliese, per anni alla conduzione del telegiornale della Rete ammiraglia Rai, sarebbe stato fatto fuori dopo aver detto no alla conduzione della rassegna stampa mattutina. La nuova linea editoriale di Monica Maggioni, infatti, ha inserito una fascia d'informazione in quota ai conduttori dell'edizione delle 20.

Una cosa del tutto nuovo, mai vista prima. Giorgino, dopo un lungo tira e molla, è andato al coordinamento dei Tg, in Viale Mazzini. Una struttura anche in questo caso nuova, di fatto, ha "perso il video". Era accaduto anche ad altri storici suoi colleghi: Attilio Romita, ad esempio, che dopo anni di Tg1 si è ritrovato a dirigere la sede di Bari, lasciando la Capitale. Oggi, da pensionato, è uno dei concorrenti del Grande Fratello vip.

Altra storia per Giorgino. Il professore di comunicazione della Luiss, sempre immerso nei libri, potrebbe tornare molto presto alla carica: uno spazio informativo quotidiano oppure la direzione del Tg1, come fa sapere "Affari italiani". In questo secondo caso sarebbe uno strano scherzo del destino. E se, invece, dovesse ottenere uno spazio d'informazione quotidiano? Dove andrebbe a collocarsi? La seconda serata di Rai 1 è definita. Il pomeriggio con Matano anche. Ci sarebbe l'ipotesi Rai 2. Chissà. L'ex conduttore del Tg1, profondo conoscitore della politica, ha dato prova di grande professionalità nella conduzione degli speciali: dall'elezione del Papa al nuovo Governo (non l'ultimo Meloni, in quanto era già fuori dal Tg). E gli ascolti hanno sempre sorriso. Assai.