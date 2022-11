L'aria che tira, rissa Cerno-Cecchi Paone: "Impara a leggere", "Non agitarti"

14 novembre 2022 a

a

a

Scintille in studio a L'Aria Che Tira. Nella puntata di lunedì 14 novembre, Myrta Merlino ospita su La7 Alessandro Cecchi Paone e Tommaso Cerno. Sono proprio loro due i protagonisti di un acceso dibattito sugli sbarchi. Ad aprire le danze Paone: "Al di là dei segreti che spero di scoprire presto grazie al mio amico Tommaso di quello che avviene veramente...". Ma il giornalista non fa in tempo a finire che il collega lo interrompe: "Beh, i miliardi dell'accoglienza, i miliardi delle cooperative". "No, tu ci parlavi di altri segreti", replica Paone mentre Cerno sbotta: "Ma quali segreti? Sono su tutti i giornali, sono anni che escono inchieste. Se tu poi non leggi i giornali. Parli di cose segrete e invece sono uscite su tutti i giornali. Leggi i giornali prima di commentarli".

"Lui frequentava quei posti": Mulè si scatena contro Roncone, gelo dalla Merlino | Video

Ma Cerno è un fiume in piena, tanto da richiedere l'intervento della conduttrice che tenta di riportare in studio la calma. "Io non leggo il tuo giornale, hai detto che ci sono una serie di percorsi che non vengono raccontati. Io ti ho fatto un complimento, ma perché ti agiti così?".

"Ritirata russa? Ecco cosa vedo": drammatica testimonianza dal fronte | Video

Poi a prendere la parola ci pensa Maurizio Gasparri. Chiamato in causa sul pugno di ferro del governo in tema immigrazione, il senatore di Forza Italia ricorda un dettaglio che piccolo non è: "Noi dobbiamo non farci spaventare da Macron. Noi abbiamo fatto le elezioni dicendo che avremmo fatto una politica più severa sull'immigrazione, Macron non ha la maggioranza in Parlamento". Ecco allora che l'esecutivo intende tirare dritto senza cedere all'Ue.