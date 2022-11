Non è l'Arena, Renzi: "Non farla vedere", cosa nasconde Giletti

20 novembre 2022 a

Massimo Giletti ha aperto la puntata di Non è l’Arena di domenica 20 novembre con Matteo Renzi. Non appena il senatore è entrato in studio, il padrone di casa lo ha accolto con una battuta: “Ha una cravatta simile a quella che indossava Enrico Letta ieri”. “Ecco Giletti che cerca di provocarmi”, ha risposto ironicamente Renzi.

Poi altro siparietto sul libro che l’ex premier ha regalato al conduttore di La7, con tanto di dedica: “Non la faccia vedere però”. “È molto personale”, ha sottolineato Giletti. A questo punto la discussione è davvero iniziata con una domanda sul governo presieduto da Giorgia Meloni: “Da uomo di opposizione dico che sono perplesso su alcuni provvedimenti e contrario su altri. Ad esempio sul rave party di Modena: erano stati bravi a gestirlo, poi hanno esagerato e hanno fatto una legge sbagliata. È come se avesse l’ansia da prestazione, però il governo non si giudica in un mese, ma tra qualche mese: tendenzialmente sarà alle Europee che si potrà dire qualcosa, nel 2024 si capirà se andranno avanti o no”.

Renzi ha parlato anche della crisi diplomatica tra Francia e Italia sui migranti: “È inutile fare una polemica ideologica su 234 poveri cristi che dovevano sbarcare, io credo nell’Europa e dico diamoci tutti una mano. Non credo che l’immigrazione sia un problema di questo Paese: il numero degli immigrati è inferiore a quello di emigrati. Non mettiamoci a fare l derby su questo tema, anche se a destra hanno il chiodo fisso”.