L'aria che tira, Myrta Merlino gela Bonaccini: "Quando oggi si è svegliato..."

21 novembre 2022 a

a

a

"Stamattina si è svegliato pensando 'chi me l'ha fatto fare?'": Myrta Merlino si è rivolta così a Stefano Bonaccini, candidato segretario del Pd, a L'Aria che tira su La7. Lui, attualmente presidente della Regione Emilia Romagna, ha risposto: "Mi sono svegliato all'alba, bene come sempre. Come lei sa, non mi esalto se le cose vanno bene e non mi deprimo se vanno male". La decisione, ha continuato il governatore, è arrivata dopo parecchie riflessioni: "Sono sincero, c'ho riflettuto a lungo, perché ho sempre pensato che queste sfide vanno fatte se si ritiene di essere utili agli altri, non a se stessi".

"Fare la guerricciola...": Majorino, ecco il suicidio della sinistra in diretta tv

Le idee di Bonaccini, comunque, sembrano essere già molto chiare: "Se divento segretario, l'obiettivo è rigenerare il Partito democratico, costruire una nuova classe dirigente, farlo diventare un partito un po' più popolare di quello che è adesso. E soprattutto immaginare e costruire una società migliore". "Ma ha messo in conto anche di non farcela? Di non vincere le primarie?", gli ha chiesto poi la Merlino.

Stefano Bonaccini a L'Aria che tira, il video

"Il prezzo sarà altissimo". Catastrofe economica, la profezia della Chirico

Alla domanda della conduttrice, il candidato segretario dem ha replicato: "Sarebbe presuntuoso pensare che si possa vincere solo perché ci si candida". Infine ha sottolineato che "chiunque si candiderà avrà sempre la mia amicizia, l'affetto e la stima".