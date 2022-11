Bruno Vespa impensabile: "Silvio Berlusconi, senza trucco..."

21 novembre 2022 a

Bruno Vespa strappa un sorriso a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, il conduttore di Porta a Porta si sofferma su Silvio Berlusconi. Tra i due non c'è solo una grande stima, ma anche una lunga amicizia. Ecco allora che il giornalista rivela qualcosa di inaspettato, proprio sull'amico: "Sono due anni - afferma - che gli dico: ‘senza trucco’, al naturale, stai benissimo. È un signore che ha la sua età, che ne ha viste di tutti i colori ma che sta bene. Soprattutto alla testa, coi capelli, al naturale andrebbe molto meglio".

Ma il leader di Forza Italia, da sempre attentissimo all'aspetto, non ne vuole sapere. Oltre ai consigli estetici, Vespa non nasconde le molte doti di Berlusconi. "Il Cavaliere presidente della Repubblica? Non sarebbe stato affatto un cattivo capo dello Stato", ammette per poi aggiungere che l'ex premier "è equilibrato, è un pacificatore". E i rapporti vantati con Vladimir Putin, così come gli accordi a Pratica di Mare (Berlusconi riappacificò Occidente e Russia, siglando una stretta di mano tra Bush e lo zar ndr), ne sono la dimostrazione.

Ma non c'è solo il Cav a dover fare i conti con il tempo che passa. Lo stesso Vespa mette le mani avanti e afferma di non sapere fino a quanto andrà in onda Porta a Porta: "Dipende, innanzitutto, dal Signore". E sulle nomine Rai liquida: "Seguo con zero preoccupazione, non ho molta apprensione".