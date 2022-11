L'aria che tira, come rosica Friedman: "Poca roba, caramelle elettorali"

22 novembre 2022 a

"Poca roba, un intervento sul Reddito di cittadinanza e qualche caramella elettorale": così Alan Friedman ha commentato su Twitter la manovra approvata dal governo Meloni. Intervenuto a L'Aria che tira su La7, poi, ha ribadito il suo pensiero: "Io vedo due manovre, una mirata a mercati ed Europa, l'altra a chi ha votato per il governo. Per buonsenso, la Meloni ha fatto bene a seguire il sentiero molto stretto lasciato da Mario Draghi".

"Oltre 20 miliardi sono per l'energia - ha continuato il giornalista - la mia critica qui è che avendo preso i 10 miliardi lasciati da Draghi per novembre e dicembre per tagliare le accise e aiutare famiglie e imprese sull'energia, purtroppo questa manovra ha un difetto molto importante: copre soltanto per tre mesi alle famiglie e alle imprese per ristori e bollette. Avrebbe dovuto fare almeno per sei mesi".

Friedman ha spiegato che alla fine non tutte le dichiarazioni fatte in campagna elettorale sono state portate avanti, nonostante si sia cercato di accontentare un po' tutti. "Non c'è stata la grande flat tax promessa". Infine il giornalista ha detto che "la cosa più radicale di questa manovra è la riduzione del Reddito di cittadinanza, in questo caso per la prima volta dico che sono d'accordo con Meloni, spero si possa tornare all'assistenza sociale".