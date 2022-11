Barbara Berlusconi è un terremoto: come si mostra sui social

24 novembre 2022 a

Barbara Berlusconi è tornata sui social con una serie di scatti dal Marocco dove sta trascorrendo una vacanza in famiglia con il marito Lorenzo Guerrieri. La figlia di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario, bellissima e in perfetta forma dopo la nascita del suo ultimo figlio, Ettore Quinto, sfoggia una serie di look molto sensuali circondata dalle bellezze della città di Medina.

Barbara Berlusconi ha documentato il viaggio in Marocco e ha condiviso le immagini con i suoi followers. Che sono stati allietati anche da alcuni selfie sensuali. Infatti tra piatti tipici da gustare e prodotti beauty locali, la figlia del Cavaliere si è concessa all'obiettivo del telefono e si è mostrata in una delle foto con un abito romantico, in raso color avorio e tempestato di micro decorazioni floreali. In un altro scatto la figlia di Berlusconi si vede con indosso gli occhiali da sole e le labbra carnose in primo piano. In un'altra immagine ancora Barbara ha sfoggiato un completo chic total white, con gonna a costine ad altezza vita con una cascata di bottoni laterali in oro e un top a maniche corte. In un altro scatto si vede invece con uno scollatissimo vestitino rosa cipria che mette in evidenza le sue forme.