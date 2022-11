Bruno Vespa, "la frase della Meloni che svela quanto dura il governo"

24 novembre 2022 a

Bruno Vespa fiducioso. Il conduttore di Porta a Porta si dice convinto che "questo governo non durerà poco". Le motivazioni sono semplici: "Non so se il governo di Giorgia Meloni durerà 5 anni - premette -. Ma non credo durerà poco anche perché gli altri dove vanno? Questo governo non ha un’opposizione strutturata, come fu quella di Berlusconi a Prodi". Ad avvalorare la sua tesi anche una frase pronunciata dallo stesso presidente del Consiglio. Frase che Vespa confessa al settimanale Oggi: "Per Meloni è la scommessa della vita. E credo che ce la farà proprio perché guarda lontano. Il cambiamento che ha in mente non è politico, è strutturale. Finora nessuno è riuscito ad abbattere il muro di vincoli che l’Italia si è costruita attorno. Lei vuole riuscirci e renderci un Paese normale… Mi ha detto: 'Io non ho niente da perdere. Non voglio essere rieletta a qualunque costo'".

Vespa è stato accanto alla leader di Fratelli d'Italia in uno dei suoi momenti più importanti: durante il passaggio di consegne con Mario Draghi. "Volevo vederla nel momento in cui per la prima volta si sarebbe seduta lì - ammette dopo aver detto di essere stato a Palazzo Chigi -. Quando entro, lei coglie nei miei occhi lo stupore e, qualche giorno dopo, mi dirà: 'Solo in quel momento, guardando il tuo sguardo, ho realizzato davvero che mi era capitata una cosa enorme'".

Una cosa che per Vespa sta portando avanti nel migliore dei modi. Non ha infatti nascosto il suo stupore quando la Meloni è volata al G20 di Bali: "Diciamolo con franchezza: nessuno si sarebbe aspettato che a tre settimane dall’insediamento Giorgia Meloni avesse due faccia a faccia di un’ora con Biden e Xi Jinping e ricevesse due immediati inviti negli Stati Uniti e in Cina". E invece...