PiazzaPulita, Soumahoro: "Non lo avrei fatto", scuse e rimpianti da Formigli

25 novembre 2022 a

a

a

Aboubakar Soumahoro chiede scusa. Lo fa da Corrado Formigli, a PiazzaPulita. “Sono stato poco attento, mentre giravo per il Paese, a quello che c’era a casa mia”, le parole del deputato che si è auto-sospeso dal gruppo parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra. “Non sapevo nulla - ha aggiunto - se fossi stato a conoscenza di una indagine sulle cooperative gestite da mia suocera non mi sarei candidato”.

Soumahoro in lacrime? Spunta un meme spietato: eccolo... | Guarda

Nel corso della trasmissione Soumahoro ha avuto modo di rispondere agli attacchi degli ex colleghi della Lega Braccianti riguardo a 56.500 euro che non sarebbero stati rendicontati su un bilancio di 220mila euro. “Sono nelle condizioni di poter produrre tutte le prove - ha affermato Soumahoro - i soldi sono stati spesi per l'acquisto di generi alimentari, gel disinfettante, trasporti, e i rimanenti 56.800 sono andati nell'esercizio 2021. Il bilancio è disponibile sul sito della Lega Braccianti”.

"Cosa succedeva in casa sua": dal prete il colpo di grazia a Soumahoro

Il parlamentare è poi passato al contrattacco: “Chi mi accusa oggi è tornato a far parte della Usb, organizzazione con cui ho un contenzioso, dopo essere passato con me nella Lega Braccianti. Sono tornati indietro perché mi avevano chiesto di destinare loro in forma di stipendio i soldi delle donazioni. Ho rifiutato”. Infine Soumahoro ha negato di aver mai usato i soldi delle donazioni per finanziare l’ascesa politica: “Assolutamente no, mai. Anzi, ci ho rimesso”.