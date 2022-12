Controcorrente, Sallusti: "Mantenuti a vita", ecco la verità sul reddito

01 dicembre 2022 a

"Non si può essere mantenuti a vita": Alessandro Sallusti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato del reddito di cittadinanza, misura voluta dal Movimento 5 Stelle nel governo Conte I. Proprio i grillini, col loro leader in prima fila, adesso protestano per la stretta del governo Meloni sul sussidio. La manovra approvata dall'esecutivo, infatti, prevede delle modifiche alla misura per il 2023 e la sua eliminazione nel 2024.

A partire dal 2024, poi, dovrebbe entrare in gioco un altro strumento di assistenza per i più fragili. Fratelli d'Italia e la sua leader Giorgia Meloni hanno sempre criticato duramente la misura, constatando il fallimento nella parte che riguarda le politiche attive del lavoro. Lo ha spiegato ieri anche il direttore di Libero: "Il problema non è trovare il reddito di cittadinanza ma il lavoro".

Conte, intanto, ha promesso battaglia al governo proprio sul sussidio: "Saremo a Napoli il 2 dicembre per difendere il reddito di cittadinanza, vogliamo raccontare le storie di tante persone, anche al nord. Faremo grandi manifestazioni nelle principali piazze italiane, in maniera permanente”. Anche il Partito democratico dovrebbe scendere in piazza per protestare contro la Legge di bilancio, ma lo farà il 17 dicembre.