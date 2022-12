Sondaggi, Ghisleri su Meloni: "Oltre il 30%? Difficile dopo la manovra"

01 dicembre 2022 a

"Un confronto interessante". Lo definisce così Alessandra Ghisleri quella peculiarità di Lega e Forza Italia "di crescere quando delimitano i parametri e raccontano chi sono". Ospite di Myrta Merlino nella puntata di giovedì 1 dicembre de L'Aria Che Tira, la sondaggista di Euromedia Research parla di un Carroccio in risalita: "Dal giorno delle elezioni, è cresciuto di quasi un punto percentuale". Stesso discorso per gli azzurri: "Quando delimita i suoi circuiti e non ha implosioni interne, riesce a crescere. In ogni caso Forza Italia ha un andamento più schizofrenico".

Diverso discorso per Fratelli d'Italia su cui l'esperta sembra muoversi controcorrente. Per lei è sì vero che Giorgia Meloni viene data al 30 per cento, "ma non ha mai sfondato quel tetto, soprattutto dopo aver affrontato la Manovra". E proprio sulla legge di Bilancio si sofferma la conduttrice di La7. Su questo la Ghisleri può analizzare "solo le percezioni" perché "gli italiani hanno una certa idiosincrasia verso la parola 'manovra' e si rinchiudono verso se stessi, pensando che sia sempre un'azione pericolosa nei confronti dei cittadini".

In ogni caso la sondaggista non può nascondere che "la sensazione è che alcune categorie abbiano più vantaggi di altre". Da qui il presentimento che la Meloni non abbia sfondato il 30 per cento, per una questione "percettiva, i cittadini hanno capito che sono state agevolate alcune categorie". Tra questi i commercianti, gli imprenditori e coloro che sono vicini alle pensioni. "Tutte categorie - conclude - che sono state raccontate a differenza delle altre".