Otto e Mezzo, Bocchino asfalta Conte: "Armi? Ecco dov'è la lista"

Italo Bocchino smonta con poche parole Giuseppe Conte a Otto e Mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7. L'ex parlamentare di Futuro e Libertà contesta la linea pacifista del leader 5s che chiede di sospendere l'invio di armi in Ucraina. Di fatto Bocchino mette Conte davanti alla sua incoerenza: "Non capisco il ruolo di Conte che ora rinnega la sua posizione tenuta da premier e da membro della maggioranza Draghi".

Poi Bocchino aggiunge: "Sull'invio di armi si sta seguendo la linea di Draghi e in quel caso Conte non ebbe nulla da dire. Sono stati fatti cinque decreti per l'invio di armi, ma da Conte nessuna parola".

Poi spiega quali sono le procedure per l'invio degli armamenti in Ucraina e risponde così a chi vorrebbe conoscere la lista delle armi spedite a Zelensky: "La lista è segreta perché non si dà così modo ai russi di sapere quali siano le armi destinate all'Ucraina e così di conseguenza preparare una controffensiva". Ma non finisce qui, Bocchino poi affonda definitivamente Conte: "La lista viene consegnata al Copasir, non è segreta del tutto ma viene consegnata nel luogo adatto, ovvero il Copasir". Insomma Conte ha rimediato l'ennesima figuraccia. Non è mai sazio...