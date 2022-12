Vittorio Feltri: "Sono innamorato di lei", la confessione politica

02 dicembre 2022 a

"L'unica mossa politica che Giorgia Meloni ha fatto al momento con urgenza è la Manovra". Parola di Vittorio Feltri che ospite di Dritto e Rovescio in onda giovedì 1 dicembre su Rete4 lancia una frecciata alla sinistra. Come ricordato dal direttore editoriale di Libero nello studio di Paolo Del Debbio, molti hanno criticato il presidente del Consiglio per la legge di Bilancio. Il riferimento è chiaro: "A sinistra hanno detto che non è riuscita a fare questo e quell'altro. Peccato - è la stoccata - che la Meloni non sia riuscita fare quello che la sinistra non è riuscita a fare in 10 anni". Ed ecco che in studio sono solo applausi. Poi è il conduttore a riprendere la parola, specificando che Feltri conosce bene la leader di Fratelli d'Italia, "l'ha vista crescere". "Sì e mi piace molto", non nasconde il direttore prima di dire "sono innamorato di lei".

Feltri si era già pronunciato sulla legge di Bilancio, parlando dei numerosi attacchi di Pd e compagni vari. Quei progressisti dalla necessità "di manifestarsi migliori dei conservatori che hanno vinto le elezioni, ma c'è un limite a tutto". D'altronde Enrico Letta l'ha definita "una manovra economica senza visione, più che una legge di bilancio per il 2023 è un altro decreto aiuti che non ha la visione della Legge di Bilancio e va a terminare nel primo quarto del prossimo anno al 31 marzo".

E all'insoddisfazione, il direttore non ha mancato di replicare: "È un loro diritto, ma in questo caso bisogna riconoscere che la nuova maggioranza è costretta a celebrare le famose nozze con i fichi secchi ereditati dai ministeri precedenti, cioè un debito pubblico mostruoso, tra i più alti del mondo, una situazione economica traballante, una crisi energetica impressionante e un equilibrio internazionale turbato dalle conseguenze della guerra in atto tra Russia e Ucraina".