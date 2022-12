Piazzapulita, Annunziata: "Fascista? No, cos'è la Meloni". Schiaffo a Formigli

02 dicembre 2022 a

Giorgia Meloni secondo Lucia Annunziata è "peronista perché le anime perse cercano una persona forte e questa è la differenza con il fascismo", spiega la giornalista ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata del primo dicembre. "È un rapporto diretto tra il popolo più perso e la persona forte. Giorgia Meloni si rifa alla destra del dopoguerra, io la vedo peronista", insiste la Annunziata. Meloni "è un leader legittimo, negli ultimi dieci anni per fermare la destra si sono fatte esperienze di governo spurie. Lei è la prima persona che prende voti, vince e si impone"

"Altra cosa vincente, oltre la legittimità del voto, che è una forza, lei è una persona che viene dalla politica di base. Sa fare politica", prosegue la giornalista. "

Poi la conduttrice di Mezz'ora in più attacca il presidente del Consiglio per aver polemizzato con i giornalisti: "Draghi aveva uno standing istituzionale che Meloni ancora non si è guadagnata. Hai un titolo, sei a Palazzo Chigi, hai i voti, basta fare la gruppettara di destra". E ancora, dice la conduttrice e giornalista riferendosi alla premier: "Entra nei panni della presidenza del Consiglio. La vedo proprio stretta ancora in questo incarico".