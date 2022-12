Otto e Mezzo, Gruber scatena Elly Schlein contro Meloni: "Dio, patria e famiglia?"

03 dicembre 2022 a

Ed ecco che nel salottino rosso di Otto e Mezzo, ospite di Lilli Gruber su La7 nella puntata di venerdì 3 dicembre, arriva Elly Schlein, la candidata alla leadership del Pd, che con lei sterzerebbe ulteriormente a sinistra, sempre più vicino al grillismo più spinto. E la Gruber, come da copione, scatena la Schlein contro Giorgia Meloni.

"All'inizio di puntata la ho presentata in antitesi a quel che dice Giorgia Meloni, Dio, patria e famiglia, ricordavo che lei ha detto e dice ancora: amo una donna, non sono una madre ma non per questo sono meno donna. Quindi lei è l'anti-Meloni?", chiede Lilli la rossa a Elly l'altrettanto rossa. "Io non ho mai interpretato il mio impegno politico contro qualcuno, ma per qualcosa di diverso", afferma la prossima possibile leader dem.

"Tre buchi": la Schlein va dalla Gruber per vomitare odio sulla Meloni

Alla Gruber, ovviamente, non basta: "E però è oggettivo, no?", rincara riferendosi al fatto che sarebbe oggettivo che la Schlein sia l'anti-Meloni. "Sicuramente dal punto di vista della posizione politica siamo agli antipodi. Questo governo non solo non parla mai di disuguaglianze, le rimuove, come se vivesse in un altro Paese - riparte la piddina -. Ma è anche un governo che non parla mai di precarietà: come si fa a parlare di occupabilità e rischiare di cancellare l'unico strumento di sostegno al reddito dimenticando che ci sono tre milioni di persone povere anche se lavorano? Io continuerò a lavorare per un paese in cui lavoro e povero non stanno nella stessa frase", afferma.

Ma alla Gruber, ancora una volta e altrettanto ovviamente, non basta. "Cosa c'è di sbagliato nello slogan Dio, patria e famiglia?", chiede. "Che è uno slogan molto ideologico e che richiama una visione che sarebbe meglio abbandonare, una visione molto nazionalista che in Europa sta producendo molti danni. Non dimentichiamo che il nazionalismo ha prodotto soltanto guerre nel nostro continente", conclude Elly Schlein con metaforico ditino alzato e sparandola grossa, anzi grossissima.