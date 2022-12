Selvaggia Lucarelli? "Querelo": rissa con l'avvocato di lady Soumahoro

Andrea Valle 03 dicembre 2022 a

Te pareva: nel caso Soumahoro irrompe Selvaggia Lucarelli. La giudice di Ballando, nota per il lancio al piccione (leggi: lo sputtanamento dell'avversario) cinguetta il seguente messaggio: «Liliane Murekatete, moglie di Soumahoro, si è affidata a Lorenzo Borrè, ex avvocato di Priebke. Qualcuno dovrebbe spiegarle che anche tra gli avvocati griffati c'era qualcosa di meglio, a livello di comunicazione». Il tweet diventa subito virale, visto il largo seguito della blogger e in breve arriva anche al diretto interessato, l'avvocato Borrè che i cronisti politici conoscono bene non tanto in quanto legale dell'ex capitano delle SS (ormai passato a miglior vita), quanto per essere strenuo difensore degli espulsi dal Movimento Cinquestelle. È lui, infatti, l'esperto di codici e codicilli che da anni assiste, anche con un certo successo, i vari ex grillini cacciati dal vertice M5S per non essere stati abbastanza proni ai diktat di Grillo e compagni.

Di recente, Borrè si è occupato soprattutto dei contenziosi relativi alla nomina di Giuseppe Conte come capo politico: c'è infatti qualche grillino che ritiene quella carica illegittima e ha fatto ricorso al tribunale di Napoli, poi la vicenda è passata al tribunale di Roma e comunque Borré è diventato celebre per le sue battaglie contro lo Statuto M5S e ora risulta pure tra i candidati per un posto tra i futuri membri laici del Csm. Intanto, però, ecco la novità: la sua nuova cliente è lady Soumahoro, anche riribattezzata "lady Gucci" per via della sua passione per la moda griffata, sebbene lei non ami essere chiamata così e abbia annunciato querele a destra e a sinistra.

Ora lei ha chiamato proprio Borré per tutelare la sua reputazione. «Non mi risulta che la signora Murekatete sia stata convocata dai magistrati di Latina», ha spiegato il legale, «d'altronde si è dimessa da diverso tempo dalla coop». E dopo avere letto il tweet della Lucarelli è sbottato: «La querelerò per questo utilizzo della qualifica di "ex avvocato di Priebke" come se fosse un disdoro professionale», annuncia. «Potrà spiegare nelle sedi competenti quale rilevanza professionale abbia il fatto che io sia stato vent'anni fa uno dei difensori di Erich Priebke...».